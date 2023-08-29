蔣萬安赴上海參加雙城論壇唔龔正 冀兩岸和平雙贏（第二版）

台北市長蔣萬安到訪上海參加雙城論壇，今晚與上海市長龔正會面時表示，兩岸關係要務實面對發展，更要和平爭取雙贏。

據上海市發布，龔正致辭時表示，今年的雙城論壇是時隔三年首次綫下舉辦，必將為兩地優勢互補、共贏發展注入新的動力。期待與台北市一道，增進交流、深化合作、共謀發展。上海將更好服務台企來滬投資興業，更好服務台胞在滬安居樂業，更好服務台灣青年在滬就業創業。並願與台北市政府攜手努力，進一步鞏固兩市機制化交流，推動兩市合作向縱深發展，切實增進兩市民生福祉，為推動兩岸關係和平發展作出貢獻。

蔣萬安說，一下飛機，參訪了洋山深水港和老港生態基地，對上海的開放創新和綠色低碳印象深刻。上海與台北都經歷過帝國主義的侵略，都為民族榮光而奮鬥。兩岸與雙城的關係始終是與大時代緊密關聯的，我們要往前走，要隨時調整腳步，要務實面對發展，和平爭取雙贏。台北最美的氣質是包容多樣，上海與台北非常像，我想用一句台北人愛說的句子來表達我的感受，「對上海，我很有feel（感覺）」。

雙城論壇將於明日上午9時在上海國際會議中心登場，蔣萬安和龔正將分別致辭，兩市將簽署涉及環保、體育、會展等3項合作備忘錄。蔣萬安預計在上海停留3日，除出席雙城論壇，也會考察上海夜經濟、環保等設施，並與當地台商會面。

蔣萬安啟程前在臉書發文稱，無論政黨政治怎麼變化，無論兩岸關係是順境、是逆境，雙城論壇都持續維繫兩座現代化城市的對話，也在兩岸關係中，傳遞和平的價值、對話的迫切。

蔣萬安指，兩岸因為「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA），可以穩定經貿的綿密互動，而兩岸近來商務的摩擦，則迫切需要對話機制來解決。這充分說明，兩岸關係的複雜不是三言兩語就能簡化。唯有維持對話的機制，願意對話的誠意，才可以在千頭萬緒中，維持兩岸互動的穩定。他説，必須以實際行動來改變形勢、創造形勢，以行動來創造契機。

上海復辦實體雙城論壇 台北市長蔣萬安月底率團出席

責任編輯：易燕丹

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