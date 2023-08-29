核污水｜環時批日本轉移視線 假裝「反日情緒」受害者

中國官媒《環球時報》刊文批評日本放出大量虛假信息，在核污水問題上轉移國際視線、為排海行為掩護，並製造「日本正遭受中國反日情緒傷害」的假像。

文評指，從這幾天的情況看，日本已放棄了與中國進行理性溝通的努力，轉而向中國潑髒水、倒打一耙。日本這次的輿論行動大致可以分為三類，一是從加害者偽裝成受害者，通過炒作個別消息，製造出日本遭受中國反日情緒傷害的假像，比如刻意突出報道騷擾電話問題，卻絕口不提造成如此局面的根源。

二是污衊中國堅決反對日本強推核污染水排海的動機不純，質疑中國是出於地緣政治的因素才反對的。中國的立場出於公義，坦坦蕩盪，並已多次講得很清楚。三是攻擊中國的環境問題，將其與福島核污染水相提並論、混為一談。還有西方媒體指責中國丟棄塑料及碳排放等，污稱中國在氣候變化政策上撒謊。

文章指，這種手段歷來是日本比較擅長的，但改變不了鐵的事實，現在向太平洋「排毒」造成空前生態環境風險和隱患的是日本，不是別人。

日本學者：中國經濟欠佳

美媒《華爾街日報》引述日本神田外語大學的學者指，這是中國的反制，如果當前中日關係好，前者不太可能大張旗鼓。福島核電站排水正值中國經濟面臨不確定性之際，青年人失業率高企、房地產市場形勢嚴峻，事件使中國得到一個讓民眾發泄不滿的機會，「中國正在尋找替罪羊，而日本總是一個出氣筒」。

報道又提到，中國社交媒體上充斥著對日本的譴責，一些支持日本的資訊則被刪除。

責任編輯：陳建錫