715萬牛郎織女雕塑惹議 河南魯山政府辦連回6個「不知道」

河南省平頂山市魯山縣花費715萬元（人民幣，下同）建造牛郎織女地標雕塑，被質疑造價過高。對於雕塑具體建造費用等一系列問題，魯山縣政府辦公室工作人員連續回覆了6個「不知道」。

綜合內媒報道，這座牛郎織女雕塑高度約17米，採用鑄銅、鍛造、浮雕及著色相結合的形式，表現魯山文化之城、旅遊之城新形像。雕塑在七夕揭開面紗後，就被網民吐槽又貴又醜，還有人質疑雕塑與長沙大王山旅遊度假區湘江女神公園內的「湘江女神」雕塑極度相似。此外，有人找出6月23日拍攝的圖片，稱迎賓路口雕像的基座已經搭好，懷疑工程未招標就開工。

據中國政府採購網，魯山縣迎賓大道路口城市雕塑工程項目中標公告顯示，此次招標公告的發布日期是今年6月14日，採購方式為公開招標，7月6日開標，同日發布中標公告，中標金額為715.2萬元，中標企業為睿澤藝術（深圳）有限公司。

魯山縣住建局工作人員回應稱，雕塑的招標建設符合流程，若對雕塑的造價存在質疑，可以向平頂山市和河南省審計部門提出。魯山縣政府辦公室工作人員表示，此事的輿情縣裡已經關注到，相關工作正在進行中。

瀟湘晨報向魯山縣人民政府辦公室作進一步查詢，提問中標公告中的715萬元是否全部用於建造牛郎織女雕塑，該工作人員表示「不知道」；有關雕塑被指與長沙「湘江女神」雕塑相像的質疑，對方表示「不知道，不知道」；詢問是否有關注到網上的輿論，對方答「不知道，這個不知道」。記者再查詢應該向哪個部門進行核實，對方也回覆「不太了解」「不清楚」。至於魯山縣政府辦公室曾表示已經關注到輿情，該工作人員依舊表示「不知道」。

光明網日前發表評論文章指，魯山之前一直都是國家級貧困縣，正式脫貧才剛剛不久，在經濟水平、財政基礎不牢固的前提下，700多萬元不是一筆小錢，在用於改善民生和打造地標建築之間，是否一定得選擇後者？沒有對收益和回報進行評估，就貿然上馬，無疑可能造成浪費。

責任編輯：易燕丹

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