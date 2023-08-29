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核污水｜﻿中國禁運影響貴價食材 日本魚市扇貝價跌三成

社會熱點 14:57 2023/08/29

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中國全面禁止日本水產品進口後，日本最大魚市東京豐洲市場愁雲密布。日媒報道，由於來自大中華區的訂單大減，豐洲市場交易的扇貝價格暴跌三成，有水産商表示，之後只能擴大在日本國內和其他國家的銷路。

《日本經濟新聞》報道，大中華區是日本水產品出口的主要市場，日本農林水産省統計顯示，去年日本水産品出口總額為3873億日元，其中中國內地為871億日元，香港為755億日元，台灣為346億日元。但核污水排海問題導致來自這一地區的訂單大幅減少。

對於中國全面禁運的措施，豐洲市場的商家難掩沮喪之情。相關人士透露，核污水對日本水產業的影響從去年秋季開始顯現，首當其衝的是價格較昂貴的乾海參和乾鮑魚。由於出口需求驟減，大量水產並未晾曬、直接以生鮮狀態流入日本國內市場，進而壓低售價。

此外，近期豐洲市場冷凍扇貝的出口銷售額大減八成，市場上的扇貝價格則下跌三成。業界人士預計，今後也將維持下降趨勢。

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有日本批發商指，香港市場佔其出口近三成，此前每天有數百萬日元的交易，但多家香港客戶近日已表示會停止進口，目前企業只能將原計劃出口的水產品改為向日本國內銷售。

青森縣一家水産公司負責人表示，有客戶借核污水排海問題及中國禁運措施壓低價格，「形象受損究竟會持續多久，難以估量」。另有水産商負責人指，「必須考慮開拓其他國家的客戶了」。

責任編輯：易燕丹

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