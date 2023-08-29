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【神州快訊】浙江紹興攜黃酒及特色文旅項目來港推介

特約 14:00 2023/08/29

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紹興黃酒與紹興文旅推介會現場

日前，2023越酒行天下·香港行啟動，紹興黃酒與紹興文旅推介會在香港舉行，紹興黃酒行業亦首次在香港舉行大型品鑒會。

全國人大代表、香港立法會議員陳仲尼在推介活動上表示，中國紹興黃酒集團一直以來都堅持傳承，並不斷創新，讓黃酒文化煥發出勃勃生機。未來，通過攜手合作，凝聚力量，發揮好香港背靠祖國、聯通世界這個獨特的優勢，既發展內地市場，同時與世界接軌，一起助力紹興黃酒全球化，讓紹興黃酒和文旅合作得到不斷發展提升。

浙江紹興是黃酒的發祥地。中國紹興黃酒集團董事長孫愛保在推介活動上表示，紹興是中國唯一的黃酒之都。紹興酒與紹興城相輔相成、相生相融。酒以城名，城以酒興。期待紹興黃酒在新時代再行天下。旗下的古越龍山「只此青玉」吉祥物也在活動上發布。

紹興將黃酒作為歷史經典產業。紹興市文化廣電旅遊局副局長楊堅祥在推介活動中表示，遊客可以從「品黃酒、吃越菜，體驗舌尖紹興」「游蘭亭、寫書法，體驗翰墨紹興」「逛沈園、聽越劇，體驗風情紹興」「走詩路、敬禮佛，體驗詩畫紹興」「坐烏篷、看古橋，體驗風韻紹興」「找文脈、尋智慧，體驗風骨紹興」等維度，體驗紹興的「慢生活」。

（特約）

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