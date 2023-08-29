美傳將任命「亞洲問題專家」藍墨客 任對華事務高官

路透社引述消息人士指，美國國務院計劃把現時主管東亞及太平洋事務的副助理國務卿藍墨客(Mark Lambert)，調任為負責中國和台灣事務的副助理國務卿，以填補華自強(Rick Waters)6月離任後的空缺。

華自強亦曾是國務院去年底成立、俗稱「中國組」(China House)的中國事務協調辦公室負責人，報道指，藍墨客會否一併接任中國事務協調員仍在討論中，但預料他的任命亦不會改變華府的對華政策基調。藍墨客接任新職後，將繼續向負責東亞暨太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）報告。

藍墨客現時主管對日本、南韓和澳洲等太平洋國家的事務，被譽為是「亞洲問題專家」，在東亞地區有豐富外交經驗。他曾兩度派駐北京，亦曾經在日本和泰國等地工作，學習過中文、日語和泰語等亞洲語言。

美國國務院回應指，目前未有人事任命公布，但美國政府力爭以負責任的方式管理與中國的競爭，並推進美方對於開放、包容的國際體系的願景，中國事務協調辦公室仍是這其中不可或缺的組成部分。

責任編輯：蒯宇澄

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