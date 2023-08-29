財長劉昆：今年新增專項債爭在9月底前基本發行完畢

財長劉昆表示，將加大宏觀政策調控力度，加力提效實施好積極的財政政策。今年新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢，用於項目建設的專項債券資金力爭在10月底前使用完畢，研究擴大投向領域和用作項目資本金範圍，引導帶動社會投資。

十四屆全國人大常委會第五次會議昨日（28日）上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。劉昆作了關於今年以來預算執行情況的報告。

報告指出，今年以來，財政改革發展各項工作扎實推進，財政運行總體平穩，預算執行情況較好。下一步，將加大宏觀政策調控力度，加力提效實施好積極的財政政策。

報告提出，將加力提效實施好積極的財政政策。加強財政經濟運行監測和形勢分析，密切跟蹤地方和部門預算執行情況，用好財政資金直達機制，合理加快財政支出進度，全面提升資金支付效率，推動各項財稅政策盡早落地見效。

報告指出，今年新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢，用於項目建設的專項債券資金力爭在10月底前使用完畢，研究擴大投向領域和用作項目資本金範圍，引導帶動社會投資。加強專項債券項目儲備和投後管理。落實好相關稅費支持政策。加強財政、貨幣等政策的協調配合，更好發揮協同效應。

官媒借專家放風：9月流動性收緊 或加快降準

責任編輯：尹航

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