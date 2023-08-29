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李強晤雷蒙多：中美良好經貿關係有利全世界

國情動向 16:43 2023/08/29

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）繼續訪華行程，在北京分別與國務院總理李強和副總理何立峰會面。

李強表示，良好經貿關係不僅有利於中美兩國，也有利於全世界，並指中美經濟關係是兩國之間穩定的壓艙石，希望美方與中方相向而行，拿出誠意，採取切實行動，維護和進一步發展雙邊關係。

雷蒙多表示，此行是要傳遞總統拜登的信息，重申美方不尋求與華脫鉤，希望維持與中國價值7000億美元的商業關係，以穩定兩國整體關係。她又指，中美必須共同邁步，解決全球關心的問題，並希望與中國在氣候變化、人工智能和芬太尼危機方面合作。

路透社報道，雷蒙多與何立峰會晤時表示，美中關係是全球最重要的雙邊關係之一，管理好這種關係，對兩國以至世界都至關重要。她強調，美國把國家安全放在首位，在保護國家安全方面決不會妥協，但決不會尋求與中國脫鉤或阻礙中國經濟的發展。

雷蒙多早上亦與文化和旅遊部部長胡和平會面，討論加強兩國旅遊、教育等人文交流。

文旅部部長胡和平晤雷蒙多 談恢復中美旅遊合作

王文濤與雷蒙多交談逾4小時 同意建立新溝通渠道

責任編輯：易燕丹

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文旅部部長胡和平晤雷蒙多 談恢復中美旅遊合作
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