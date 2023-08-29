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國有大行傳再降存息 民眾爭相辦理大額定存

經濟脈搏 17:35 2023/08/29

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內地國有大行據報考慮再次調低存款利率，以提振經濟。部分城市銀行近期受理的定存業務明顯增加，大行的大額存單額度普遍緊張，僅中小型銀行有餘額。

彭博社引述銀行業知情人士指，各大銀行可能會將關鍵期限的本幣存款利率下調5至20點子，監管機構已批准該計劃，降息最早可能在周五（9月1日）進行。報道指，降低存款利率可能會給銀行更多空間，來提供更好的企業和住房貸款條件，同時可鼓勵家庭從銀行存款轉向其他投資和消費。

內媒第一財經記者走訪多家銀行的網點，發現不少銀行客戶趁此時間窗口期加大對存款的配置力度，以鎖定目前的利率水平。廣州一家城商行的客戶經理透露，最近購買存款的客戶明顯增多。另一農商行工作人員表示，後續下調存款利率的可能性定實較大，但暫時未收到通知，如國有大行下調，也可能跟隨。

報道指，大額存單近兩年持續火爆，與普通定期存款相比，同一期限的大額存單利息至少在執行利率基礎上上浮0.5％。目前，國有行、股份行的大額存單額度已普遍緊張，多家銀行網點均表示沒有額度。一名大行工人作人員透露，之前賣得很火，額度都比較緊張，偶爾會有少量額度出來，客戶都需提前預約。

報道亦引述券商研報指，主要銀行或於近期再次下調存款掛牌利率並同步下調內部利率授權上限，且幅度大於上輪。

責任編輯：陳建錫

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經濟 LPR 定期存款 銀行 中國

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