國務院印發規劃：河套深港合作區2035年成世界科研樞紐

國務院印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，要求高標準推進合作區深圳園區建設，主動加強與香港園區規劃銜接、引進港澳知名高校優勢學科重點科研項目、協同香港引進國際頂尖研發企業。文件提出兩階段目標，於2025年在科技上合作取得一批重大成果，於2035年發展成世界級的科研樞紐。

《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》從4個方面作部署，第一是協同香港推動國際科技創新，其中明確深圳園區主動加強與港園區銜接，強化「一河兩岸」、「一區兩園」的統籌開發利用；圍繞香港園區關注的重點領域，在深圳園區建設一批功能相互支撐、領域關聯緊密的重大協同項目。

支持港澳高校優勢學科發展能級躍升，引進港澳知名高校優勢學科重點科研項目，支持港澳全國重點實驗室和中國科學院香港創新研究院在深圳園區拓展空間，開展重大跨學科基礎研究及技術攻關；支持深港兩地高校共同培養創新人才，兩地高校、企業聯合承擔國家科技重大專項、國家重點研發計劃。

同時，文件又提出深港聯手打造國際一流科技創新平台，面向信息科學與技術、材料科學與技術、生命科學與技術等重點方向，聚焦網絡與通信、半導體與集成電路、智能終端、智能傳感器、新材料、區塊鏈與量子信息、細胞與基因等前沿交叉領域，支持深港聯合國內外高校、科研院所在深圳園區共建卓越研究中心、人工智能應用示範平台，促進大灣區科技資源深度融合。協同香港引進國際頂尖研發型企業，設立聯合研發中心，推動應用基礎研究能力躍升。

其餘三方面分別提出，建設產業中試轉化基地，推動新一代信息技術產業突破發展，加快佈局人工智能與數字經濟發展前沿領域；構建國際化的科技創新體制機制，便利科研人員進出，探索國際互聯網數據跨境安全有序流動；打造匯聚全球智慧的科技合作平台，深化國際交流與合作。

規劃文件明確，到2025年，基本建立高效的深港科技創新協同機制，深港科技創新開放合作取得積極成效；皇崗口岸整體完成重建，跨境基礎設施互聯互通，實現運轉高效的通關查驗模式創新；深圳園區監管模式運作成熟，與香港園區基本實現要素流動暢通、創新鏈條融通、人員交流順通；建立與香港及國際全面對接的科研管理制度，集聚一批香港及國際優勢學科重點實驗室集群和卓越研究中心、頂尖企業研發中心，與香港科技合作取得一批重大成果。

到2035年，與香港園區協同創新的格局全面形成，科技創新國際化程度居於全球領先地位，創新要素跨境自由有序流動，培育一批世界一流的創新載體和頂尖科技企業研發中心，成為世界級的科研樞紐，有力支撐粵港澳大灣區國際科技創新中心廣深港科技創新走廊建設。

責任編輯：陳建錫