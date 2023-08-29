內地女星楊冪：演員要自覺抵制天價片酬、陰陽合同、偷逃稅

內地女星楊冪在中國廣播電視社會組織聯合會座談會上發言表示：作為演員，要自覺抵制「天價片酬」、「陰陽合同」、偷逃稅，堂堂正正做人，清清白白做事。

據中廣聯合會辦公室，會議旨在進一步加強廣播電視文藝工作者的教育管理和道德建設，遵守社會道德風尚，規範職業行為，防範失德風險，推動行風建設，督促引導廣播電視機構及從業人員遵規守紀、自覺承擔社會責任、恪守職業道德，維護廣播電視和網絡視聽行業的良好社會形象。

座談會上，楊冪、王一博等演員發言，黃曉明、楊紫、肖戰、迪麗熱巴等演員通過線上或書面形式發言。大家表示，作為新時代文藝工作者，要堅持提高政治站位，高度重視職業道德建設工作，以身作則，遵紀守法，恪盡職守，明德修身，自覺加強職業道德建設。

會議認為，新時代廣播電視文藝工作者要堅持黨的領導，堅定政治立場，深化思想認識，堅定人民立場，肩負社會責任，杜絕違法失德行為。要深刻認識到職業道德建設工作的重要意義，不碰紅線、堅守底線，從自身做起，從實際出發堅守職業道德，追求德藝雙馨。

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責任編輯:尹航

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