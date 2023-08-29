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中國文旅部長胡和平晤雷蒙多 籲增加直航航班

國情動向 20:52 2023/08/29

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中國文化和旅遊部部長胡和平今日在北京應約會見來華訪問的美國商務部長雷蒙多。胡和平表示，希望美方與中方相向而行，進一步增加兩國直航航班，盡快調整赴華旅行提醒，便利中國公民申辦赴美簽證，停止無端盤查滋擾赴美中國公民和團組，為兩國遊客互訪創造更好條件。

據文旅部公佈，胡和平表示，國家主席習近平高度重視中美人文交流，強調中美關係的希望在人民，基礎在民間，未來在青年。中美兩國應鼓勵民眾到彼此國家旅遊，多走動、多交流，消除隔閡、增進了解。旅遊一直是中美人文交流的重要組成部分，在密切兩國民眾溝通聯繫、構築雙邊關係民意基礎中發揮著不可替代的獨特作用。中美互為重要領域目的地和客源國。

他表示，中國文旅部願與美國商務部一道，落實好中美元首峇里島會晤達成的重要共識，加強人文交流，擴大人員往來，促進兩國民心相通，為推動中美關係健康穩定發展作出更多貢獻。希望美方與中方相向而行，進一步增加兩國直航航班，盡快調整赴華旅行提醒，便利中國公民申辦赴美簽證，停止無端盤查滋擾赴美中國公民和團組，為兩國遊客互訪創造更好條件。

雙方強調人文交流對於中美雙邊關係具有重要意義，同意2024年上半年在華舉辦第14屆中美旅游高層對話，進一步恢復發展兩國旅游合作。

美國商務部聲明指，雷蒙多與胡和平同意於明年上半年在中國舉辦第十四屆中美旅遊領袖峰會。雷蒙多將促進旅行和旅遊業作為她此行的重要內容，她稱，如果中國赴美旅遊恢復到2019年的水平，將為美國經濟增加300億美元的收入，以及5萬個就業機會。

李強晤雷蒙多：中美良好經貿關係有利全世界

責任編輯：尹航

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