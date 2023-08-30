雷蒙多：美企抱怨中國經商風險太大 不適合投資

美國商務部長雷蒙多轉到上海訪問，她在高鐵上接受路透社訪問表示，美企向她抱怨中國已不適合投資，罰款、突襲搜查等令在中國做生意變得很危險。

雷蒙多表示，她愈來愈多地聽到美國企業說「中國已變得不適合投資，因為風險太大」。美國企業正面臨著新的挑戰，其中包括沒有任何解釋的高額罰款、新修訂的《反間諜法》，後者的規定並不明確，在美國社會引發震動。她又提到中國政府對外企的突襲搜查，認為是一個全新的挑戰，需要解決該問題。

雷蒙多以中國政府封殺美國芯片製造商美光為例，指前者的行動不是正當程序，也無給出任何理由，不能與美國的出口管制相提並論。她此行在向北京傳達了關於美光、Intel和波音問題的期望，卻未得到任何承諾，將觀察中國是否會採取行動。她重申美國不想與中國脫鉤，但不能把所有雞蛋放在一個籃子裡。

在雷蒙多發言人，從事國際交易的Buchalter律師事務所合夥人John Ramig向路透表示：「我沒有一個客戶想在中國投資。一個客戶都沒有。每個人都在尋求出售其在中國的業務，或者如果他們在中國採購產品，他們也在尋找另一個地方來代替，這與5年前的情況大不相同」。

路透指，雷蒙多的說話道出了美企對中國的暗淡看法，也是她此行最直白的表態。

責任編輯：陳建錫