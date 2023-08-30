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Meta稱刪除大量中國外宣帳戶 外交部促勿雙標

國情動向 15:34 2023/08/30

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Facebook母公司Meta表示，發現並取締了目前已知最大的「中國影響力網絡」，該網絡使用海量社交平台賬戶為中國作正面宣傳，並抹黑美國等對手。

＊更新外交部回應

中國外交部發言人汪文斌回應稱，一些人員和機構頻頻通過社交媒體平台對中國發起造謠運動，散佈大量針對中國的虛假信息。希望有關公司秉持客觀公正原則，避免雙重標準，真正甄別出甚麼是謊言謠言，甚麼是事實真相，切實清除涉華虛假信息。

Meta發表報告指，該網絡在50多個應用程式中使用了數以千計的賬戶，包括該公司旗下Facebook和Instagram的約7,700個賬戶，以及YouTube、TikTok、Reddit、Pinterest和前身為Twitter的X上的賬戶。網絡由分散在中國國內不同地區的運營者運營，許多賬戶已被Ｍeta的自動化系統發現並關閉。

Meta全球威脅情報負責人Ben Nimmo稱，該個網絡的文章非常垃圾，它們似乎更看重文章的數量，而非拓展受眾，「這就像是往牆上扔意式細面，看能粘住些甚麼。」他還說，這不禁讓人想問，這些運營者是真的想影響社交媒體用戶，還是僅僅為了賺點錢。

責任編輯：陳建錫

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