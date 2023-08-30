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首個一線城市官宣 廣州即日起首套房「認房不認貸」

經濟脈搏 10:04 2023/08/30

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廣州市人民政府辦公廳發布《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，提到居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

通知又指，有關政策自印發之日、即8月29日起施行，原有政策與本次通知不一致的，以本次通知為準。

住建部此前召開企業座談會，部長倪虹會上明確，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施。廣州市住建局隨後表態，稱將結合本地實際盡快推出有關政策措施，更好滿足剛性及改善性需求。

廣州是全國首個宣布執行「認房不認貸」的一線城市，近期市場瘋傳深圳亦正著手準備，一些銀行甚至「偷步」執行，但包括四大行在內的銀行否認傳聞。

業界：減負作用明顯，拉動購房需求

易居研究院研究總監嚴躍進分析指，當前國內大城市的樓市也遇到一些壓力，對「認房不認貸」政策市場期望已久。政策出台對大城市信貸政策的調整、房貸政策的優化、購房成本的降低等都有非常直接的影響，「比如，按照部分一線城市的購房政策，二套房首付比例超過了70%，而按照『認房不認貸』，首付比例可以降低至35%。若按500萬元的房子進行計算，其首付款可以從350萬減少為175萬...這樣看來，減負非常明顯，實實在在惠及購房需求」。

中原地產首席分析師張大偉指，限購從來不是房地產調控最根本的，信貸才是樓市的「七寸」。現在全國三四線城市已經無政策可寬鬆，出台政策還有用的只有一二線城市。特別是一線城市。針對第二套房的認定標準都應該有大幅度的調整，特別是賣一買一，「認房不認貸」應該成為全國所有城市執行的政策。

責任編輯：陳建錫

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廣州

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