謝鋒：中美對抗沒有贏家 脫鉤斷鏈只會作繭自縛

中國駐美大使謝鋒表示，中美作為世界前兩大經濟體，脫鉤斷鏈只會作繭自縛，衝突對抗沒有贏家、世界不可承受，合作應對全球性挑戰是唯一正確選擇。

謝鋒周二（29日）在福布斯第五屆美中商業論壇上發表演講指，當今世界變亂交織，經濟復甦勢頭不穩，各國家家有本難唸的經。大家都在一條船上，同舟共濟才能共渡難關，誰都無法獨善其身，更不應該損人利己。搞陣營對抗帶不來和平安全，脫鉤斷鏈只會作繭自縛，中美衝突對抗沒有贏家、世界不可承受。

過去幾年中美關係遭遇嚴重困難，不符合兩國人民根本利益，不符合國際社會共同期待。近期中美開展一系列高層交往，雙方同意重回峇厘島議程，發出了加強對話交流合作、推動中美關係止跌企穩的信號。國家主席習近平指出，世界需要總體穩定的中美關係，寬廣的地球容得下中美各自發展、共同繁榮。兩國要抓住契機、相向而行，用行動排除障礙、管控分歧，以誠意加強對話、拓展合作，根本遵循是習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。

謝鋒指，與時俱進走出前行之路，充分發揮中美經貿關係的壓艙石作用，需要雙方排除干擾、付諸行動，最突出的干擾在於中美脫鉤斷鏈的現實風險。

責任編輯：陳建錫