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廣州取消「認房又認貸」起引導作用 北上深或適度表態

經濟脈搏 13:01 2023/08/30

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廣州不再「認房又認貸」，市場人士指，對國內樓市來說是一個具有引導意義的標誌性進展，料一些二線城市很快跟隨放寬相關限制，北京、上海、深圳估計也會適度表態。但一線城市同時放寬，樓價恐怕有超反彈風險，另北京、上海全面實施的可能性也不大。

同策研究院研究總監宋紅衛指，廣州的新政策對於現有10多個仍「認房又認貸」的二線城市有一定的引導意義，預計這些城市不久也會跟進，「一線城市北京、上海、深圳料也將有所表態，但北上深樓市『冷熱不均』而非全面遇冷，即使出台政策，也是『一緊一鬆』、『有保有壓』的雙向政策」。

易居研究院研究總監嚴躍進指，廣州打響「認房不認貸」第一槍，它的重要含義也在於，當前一線城市在此類政策方面的落實節奏比較慢，廣州放寬後，便意味著一線城市在該政策上真正做到了鬆綁。接下來也會促使北京、上海、深圳三個一線城市加快政策出台，以更好落實「認房不認貸」的政策內容。

北京、上海或難全面實施

克而瑞集團董事長丁祖昱指，「認房又認貸」是房地產市場過熱時期出台的典型的限制性交易政策，當前市場供求關係發生重大變化，部分限制性政策應適度優化甚至退出，是支持和鼓勵合理購房需求有序釋放。但北京、上海全面實施「認房不認貸」的可能性並不大，僅非核心區有適度放開的可能。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，廣州樓價在一線城市中相對穩定，推出後樓價過熱風險不高，比較可控。作為省會城市，廣州可吸納全省需求，特別是改善性住房需求。他認為該政策還是要跟「房住不炒」政策做權衡，效果如何需要時間觀察。如一線城市同時「下猛藥」，樓價有超反彈風險。

目前除了北上深外，還有長沙、西安、成都、重慶、武漢、廈門、青島、寧波、福州、石家莊、合肥、珠海等二線城市執行「認房又認貸」。

責任編輯：陳建錫

 

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