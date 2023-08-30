中國海產被連帶抵制 官媒急呼籲：別讓日本核污水誤傷

內地民眾因日本核污水排海引發的擔憂波及中國海產，官媒發表文章呼籲民眾勿過度抵制，或號召不買海產，否則只會誤傷中國海產及餐飲企業。

國務院旗下《經濟日報》發表文章指，日本政府無視國際社會的質疑和反對，強行啟動了福島核污染水排海。作為鄰居，中國民眾的憤慨中不僅飽含對地球生態的惋惜，也表達了對自身生命健康受到威脅的擔憂。面對近在咫尺的食品安全風險，擔憂是正常的，但一些不該出現的情況也開始冒頭。

文章指出，近期互聯網出現了抵制海產的聲音，甚至有網民衝進直播間辱罵店主。除了日式料理店，還有大量中餐廳使用海產，這些海產與日本關係不大，卻受到牽連。餐飲行業回暖不易，海產消費受到的衝擊需要重視。此時抵制中國人開設的日式料理店、號召不買海產，將讓中國漁民及企業為日本的錯誤埋單。

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文章提到，日本排放核污染水給地球生態帶來風險和挑戰，但全球海洋漁業會不會受到影響，以及影響有多大，需要未來很長一段時間才能給出答案。文章呼籲遏制上述各種不理智行為，並促請監管部門、平台和商家加強海產上市前的檢測，雖會增加成本，卻是眼下讓消費者放心的必要舉措。

有境外媒體指，中國官方正試圖對民間的反日情緒、抵制言論降溫，包括把一些社交平台上涉日本核污水影響的話題撤下熱搜。

責任編輯：陳建錫