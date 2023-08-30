  • 31°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國海產被連帶抵制 官媒急呼籲：別讓日本核污水誤傷

社會熱點 13:46 2023/08/30

分享：

分享：

內地民眾因日本核污水排海引發的擔憂波及中國海產，官媒發表文章呼籲民眾勿過度抵制，或號召不買海產，否則只會誤傷中國海產及餐飲企業。

國務院旗下《經濟日報》發表文章指，日本政府無視國際社會的質疑和反對，強行啟動了福島核污染水排海。作為鄰居，中國民眾的憤慨中不僅飽含對地球生態的惋惜，也表達了對自身生命健康受到威脅的擔憂。面對近在咫尺的食品安全風險，擔憂是正常的，但一些不該出現的情況也開始冒頭。

文章指出，近期互聯網出現了抵制海產的聲音，甚至有網民衝進直播間辱罵店主。除了日式料理店，還有大量中餐廳使用海產，這些海產與日本關係不大，卻受到牽連。餐飲行業回暖不易，海產消費受到的衝擊需要重視。此時抵制中國人開設的日式料理店、號召不買海產，將讓中國漁民及企業為日本的錯誤埋單。

日本明起排放核污水 清華大學推算240天抵中國沿海（第二版）

文章提到，日本排放核污染水給地球生態帶來風險和挑戰，但全球海洋漁業會不會受到影響，以及影響有多大，需要未來很長一段時間才能給出答案。文章呼籲遏制上述各種不理智行為，並促請監管部門、平台和商家加強海產上市前的檢測，雖會增加成本，卻是眼下讓消費者放心的必要舉措。

有境外媒體指，中國官方正試圖對民間的反日情緒、抵制言論降溫，包括把一些社交平台上涉日本核污水影響的話題撤下熱搜。

責任編輯：陳建錫

 

 

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 經濟 污染 日本 中國 中日關係

下一篇文章

謝鋒：中美對抗沒有贏家 脫鉤斷鏈只會作繭自縛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地女星楊冪：演員要自覺抵制天價片酬 「堂堂正正做人」
內地女星楊冪：演員要自覺抵制天價片酬 「堂堂正正做人」
蔣萬安赴上海參加雙城論壇唔龔正 冀兩岸和平雙贏（第二版）
蔣萬安赴上海參加雙城論壇唔龔正 冀兩岸和平雙贏（第二版）
核污水｜﻿中國禁運影響貴價食材 日本魚市扇貝價跌三成
核污水｜﻿中國禁運影響貴價食材 日本魚市扇貝價跌三成
核污水 | 內地壽司品牌密集表態：無日本進口食材改國產代替
核污水 | 內地壽司品牌密集表態：無日本進口食材改國產代替
核污水 | 內地日本遊現退團潮 國慶旅遊市場生變
核污水 | 內地日本遊現退團潮 國慶旅遊市場生變
715萬牛郎織女雕塑惹議 河南魯山政府辦連回6個「不知道」
715萬牛郎織女雕塑惹議 河南魯山政府辦連回6個「不知道」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款