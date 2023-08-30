內地開建第三批國家級夜間文旅消費集聚區

文旅部印發通知和指引，宣布決定開展第三批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區建設，要求各省部門認真組織遴選推薦工作，繁榮夜間文化和旅遊經濟。

《第三批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區建設工作的通知》表示，為促進夜間文化和旅遊經濟健康發展，滿足民眾生活需要，文旅部決定開展第三批夜間文旅遊消費集聚區建設工作。集聚區建設的工作思路、遴選要求、工作程序均參照過往執行，已有4個及以上集聚區的地級市、副省級城市本次不再申報。

一併印發的《國家級夜間文化和旅遊消費集聚區建設指引》要求，集聚區建設需加強統籌謀劃融合發展，深入挖掘地方特色文化禀賦和優勢旅游資源，更好傳承弘揚社會主義先進文化、革命文化和中華優秀傳統文化；創新消費場景產品供給，合理休閒娛樂、藝術展覽等消費設施，舉辦演唱會、音樂節及展銷會。

著力提升夜間服務質量，按照政府主導、屬地管理、放管結合等原則，引導集聚區範圍內文旅商戶在指定區域、規定時段從事夜間經營活動。支持有條件的地方設立扶持資金，引導商戶延長營業時間；帶動二次衍生消費，將符合條件的非遺工坊產品目錄內產品、優秀文創產品納入文化和旅遊消費惠民補貼範圍。

另外，要豐富消費惠民惠企措施，落實「百城百區」文化和旅遊消費行動計劃，推動實施消費補貼、積分獎勵兌換、特惠商戶折扣、門票減免、提升支付便利化水平等惠民措施向集聚區予以重點傾斜。引導集聚區積極參與全國及地方文旅消費促進活動，納入各地消費惠民措施支持範圍。

責任編輯：陳建錫