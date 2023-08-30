中國樓市 | 廣州實施認房不認貸 誰受惠？怎麼受惠？

廣州宣布實施「認房不認貸」，打槍一線城市救樓市第一槍。「認房不認貸」是什麼意思，誰能從中受惠？本文帶你一次看懂。

什麼是「認房」、「認貸」：

「認房」或「認貸」是銀行在發放住房按揭貸款時評判首套房、二套房的標準，其中「認房又認貸」最為嚴格，指的是即便第一套住房貸款已還清，但因有貸款記錄，再置換時仍被認定為購買第二套住房，從而執行更高比例首付及房貸利率。

什麼是「認房不認貸」：

居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

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「認房不認貸」是否視同首付為三成：

即使曾經使用貸款購買過房產、名下有房，但只要房子已出售（目前名下無房），那麼再次購房仍將視為「首套房」，只需繳納三成首付即可。相較於此前政策，名下有房或有房貸記錄，再購買住房就是二套房來看，接下來，居民特別是改善型剛需群體購房的首付比例將從40%-60%不等下調至30%左右。

誰能受益於「認房不認貸」新政：

首先是廣州本地的改善型剛需群體，可為置換家庭減輕二套購房的資金壓力。

此外，針對在外地購買過住房，現因工作等原因遷移至廣州生活的新市民群體，無需賣掉外地住房，依然可以按照首次購房的首付比例在廣州購房。既節省了一買一賣的稅金，也同樣享受了低首付比，更免去了兩地城市生活的不便。

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責任編輯：尹航

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