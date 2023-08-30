  • 31°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行召開金融支持民營企業發展工作推進會

經濟脈搏 15:17 2023/08/30

分享：

分享：

人行今日（30日）下午召開金融支持民營企業發展工作推進會，多間銀行、民企參會。會上表示，正抓緊制定政策文件，要求持續提高民企貸款佔比。

人行金融市場司副司長馬賤陽會上透露，有關部門正抓緊制定金融支持民營企業發展有關政策文件，明確一個目標，即持續提高民企貸款佔比，努力做到金融對民企的支持與民企對經濟發展的貢獻相適應。要求金融機構制定民企年度服務目標，加大民企服務方面的績效考核權重，大力拓展針對民企首貸戶。

有關文件目前已形成文件初稿，意見稿主要從加大金融資源要素投入、發揮多層次資本市場作用、便利跨境融資、強化政策激勵和融資配套等方面，對金融支持民營經濟發展壯大提出了若干針對性政策舉措。

是次會議有人行、國家金融監督管理總局、上海證交所、深圳證交所相關領導參加。會上，文燦股份、亨通集團、天順風能、德青源、好米動力等5家民營企業主要負責人將發言。工商銀行、建設銀行、中信銀行、北京銀行、中國信保等5家金融機構負責人將發言。

此外，參會銀行還包括興業銀行、民生銀行、光大銀行、交通銀行、平安銀行、中國銀行、農業銀行、廣發銀行、郵儲銀行、招商銀行、華夏銀行等多間銀行；參會企業還包括新希望、冠群信息、國能日新、星際榮耀、龍湖集團、新城控股等多間企業。

8月3日，人行也召開了金融支持民營企業發展座談會。當時，人行行潘功勝要求，金融機構要積極營造支持民營企業發展壯大的良好氛圍，提高風險評估能力，全面梳理績效考核、業務授權、內部資金轉移定價、盡職免責等政策安排，優化服務民營企業激勵機制，提升貸款的意願、能力和可持續性。要深入了解民營企業金融需求，回應民營企業關切和訴求，做好銀企融資對接，為民營企業提供可靠、高效、便捷的金融服務。要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。

網傳「為遏制資本外流 存款過百萬將被永久凍結」 人行辟謠

人行蔡昉：刺激消費成最緊迫目標 「把錢發到居民腰包裏」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中國市場 金融機構 財政政策 中國人民銀行 潘功勝 金融 銀行 中國

下一篇文章

滬指衝高回落收升1點 北向資金連續4日淨賣出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美聯儲鷹派沖淡中國救市大招 人民幣回吐大部分漲幅
美聯儲鷹派沖淡中國救市大招 人民幣回吐大部分漲幅
國務院印發規劃：河套深港合作區2035年成世界科研樞紐
國務院印發規劃：河套深港合作區2035年成世界科研樞紐
首個一線城市官宣 廣州即日起首套房「認房不認貸」
首個一線城市官宣 廣州即日起首套房「認房不認貸」
國有大行傳再降存息 民眾爭相辦理大額定存
國有大行傳再降存息 民眾爭相辦理大額定存
財長劉昆：今年新增專項債爭在9月底前基本發行完畢
財長劉昆：今年新增專項債爭在9月底前基本發行完畢
中國全面禁止日本水產進口 對日本影響有多大？
中國全面禁止日本水產進口 對日本影響有多大？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款