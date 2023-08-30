人行召開金融支持民營企業發展工作推進會

人行今日（30日）下午召開金融支持民營企業發展工作推進會，多間銀行、民企參會。會上表示，正抓緊制定政策文件，要求持續提高民企貸款佔比。

人行金融市場司副司長馬賤陽會上透露，有關部門正抓緊制定金融支持民營企業發展有關政策文件，明確一個目標，即持續提高民企貸款佔比，努力做到金融對民企的支持與民企對經濟發展的貢獻相適應。要求金融機構制定民企年度服務目標，加大民企服務方面的績效考核權重，大力拓展針對民企首貸戶。

有關文件目前已形成文件初稿，意見稿主要從加大金融資源要素投入、發揮多層次資本市場作用、便利跨境融資、強化政策激勵和融資配套等方面，對金融支持民營經濟發展壯大提出了若干針對性政策舉措。

是次會議有人行、國家金融監督管理總局、上海證交所、深圳證交所相關領導參加。會上，文燦股份、亨通集團、天順風能、德青源、好米動力等5家民營企業主要負責人將發言。工商銀行、建設銀行、中信銀行、北京銀行、中國信保等5家金融機構負責人將發言。

此外，參會銀行還包括興業銀行、民生銀行、光大銀行、交通銀行、平安銀行、中國銀行、農業銀行、廣發銀行、郵儲銀行、招商銀行、華夏銀行等多間銀行；參會企業還包括新希望、冠群信息、國能日新、星際榮耀、龍湖集團、新城控股等多間企業。

8月3日，人行也召開了金融支持民營企業發展座談會。當時，人行行潘功勝要求，金融機構要積極營造支持民營企業發展壯大的良好氛圍，提高風險評估能力，全面梳理績效考核、業務授權、內部資金轉移定價、盡職免責等政策安排，優化服務民營企業激勵機制，提升貸款的意願、能力和可持續性。要深入了解民營企業金融需求，回應民營企業關切和訴求，做好銀企融資對接，為民營企業提供可靠、高效、便捷的金融服務。要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。

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責任編輯：尹航

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