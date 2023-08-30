普京10月訪華出席「一帶一路」論壇？京指將適時發布消息

外電報道，俄羅斯總統普京將於10月訪問中國並出席「一帶一路」高峰論壇，外交部發言人汪文斌今日（30日）在例行記者會上回應，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年舉行，中方正就此同「一帶一路」合作夥伴保持溝通，將適時發布相關消息。

彭博社周二（29日）引述知情人士報道，普京已答應國家主席習近平邀請，10月到訪中國，克里姆林宮正籌備行程。

克里姆林宮同日回應稱，包括最高層級在內的俄中雙邊接觸仍在協調中，若有任何具體活動和日程將會適時公布細節。

克里姆林宮較早前表示，普京計劃今年秋季出訪，具體計劃會適時公布。

如果今次成行，將是海牙國際刑事法院今年3月對普京發出拘捕令以來，他首次外訪，他此前只曾前往烏克蘭的俄羅斯控制地區。

普京近期多次未親自出席重要活動，包括上周僅以視像形式參加在南非舉行的金磚國家（BRICS）峰會。與土耳其總統埃爾多安會談的地點，亦從土耳其變成俄羅斯索契。消息指，普京只願意前往俄羅斯安全部門能完全確保他安全的國家訪問，而並非國際刑事法院成員的中國是其中之一。

責任編輯：蒯宇澄

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