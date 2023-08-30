突破美國封鎖？華為新旗艦手機無預警開賣 疑支援5G

華為昨日（29日）無預警下開賣新款旗艦手機Ｍate 60 Pro，部分測試發現手機疑似支援5G。有輿論認為這證實了之前市場的傳聞，即華為已改用國產芯片，並突破美國封鎖。亦有傳聞指，華為之所以取得5G芯片，是拜登政府突然「開綠燈」，不存在甚麼突破。華為拒絕證實，僅表示等9月份發表會才公布消息。

華為昨日以慶祝Mate系列手機累計發貨1億支，推出「HUAWEI Mate 60 Pro 先鋒計畫」，Mate 60 Pro隨即在內地華為商城上架，12GB+512GB單一版本定價6999元人民幣。該款手機未正式發佈，華為對外宣傳稱其是全球首款支援衛星通訊的大眾智慧手機，即使沒有地面網路訊號，也可撥打接聽衛星電話。

是否支援5G眾說紛紜

盡管華為未提到手機的5G功能，但內地網上很快出現大量實測影片，曝光新機搭載5nm的麒麟9000S處理器，插卡後手機未顯示4G或5G，但測速超過4G上限。有科技媒體認為，新芯片的效能大概是2020年的頂級水平，不如高通、蘋果的先進芯片，但確實已達到5G。亦有人認為仍是4G芯片升級版，不算5G。

數位博主「測評君」則宣稱獲得華為門市職員回覆：「先鋒版沒有5G，後面版本會上5G。」這代表手機的5G功能可能被暫時鎖定，後續將會解鎖。

成功突破美國封鎖？

有知情人士則在社交平台X上表示，新芯片仍是使用荷蘭ASML的DUV微影曝光設備生產，不算完全的國產，更並非出自華為自家生產線，因此「突破美國封鎖」一說並不成立。華為確在自建生產線，但距離投產仍然遙遠。因為今年拜登和白宮商務部作出決策，允許為中芯國際提供為華為代工5nm芯片。

還有內媒拆解手機，發現芯片表面寫有「2035」的數字，認為按華為過往的設計思路，這代表著2020年的第35週、即美國制裁生效前一週。一種可能是，麒麟9000S是華為之前向台積電購買的存貨。該媒體亦認為，5nm的製造工藝，目前國內的代工廠仍未有辦法實現。

華為6月份高調調高今年智能手機的出貨量目標，由3000萬部升至4000萬部，其重返5G手機賽道的消息近期已多次傳出。路透此前引述多家機構指，華為聯同中芯合作生產自家芯片，配合中芯工藝取得5G芯片；美國半導體行業協會（SIA）則指，華為正試圖借旗下公司繞過制裁，自行設廠生產芯片。

責任編輯：陳建錫