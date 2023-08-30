王毅會見英國外相祁湛明

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見訪華的英國外相祁湛明(James Cleverly)。這是祁湛明上任後對中國進行的首次正式訪問，也是5年來訪問中國的最高級別英國官員。​​​

國家副主席韓正今早亦在北京人民大會堂會見祁湛明。韓正表示，希望通過相互尊重和務實合作，推動中英關係取得新進展。

祁湛明表示，英中應該定期進行面對面會談，以增進互相理解、避免誤解，以及解決雙邊關係中的挑戰和分歧，同時共同應對影響世界和各自人民的問題。

路透社報道，祁湛明並指，英國政府對與中國存在分歧的領域有清醒的認識，在會晤時會提出這些問題。但他補充說，兩國建立務實的關係非常重要。他說，此次北京之行是為了重建溝通渠道。

要談香港新疆人權 北京：無權干涉

祁湛明抵埗前向記者表示，會與中方討論氣候變化、烏克蘭戰事，以至中英有強烈分歧的問題，包括香港的自由，以及要求中方撤銷對5名英國議員的制裁等。

中國外交部發言人汪文斌指，祁湛明訪華期間，雙方將就中英關係及共同關心的國際和地區問題深入溝通，希望英方同中方一道秉持相互尊重精神，深入交流，增進理解，推動中英關係穩定發展。汪文斌又指，涉港、涉疆問題，純屬中國內政，別國無權干涉。

責任編輯：蒯宇澄

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