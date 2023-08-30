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王毅會見英國外相祁湛明 冀增進理解互信

國情動向 18:08 2023/08/30

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中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見訪華的英國外相祁湛明(James Cleverly)時表示，只要兩國堅持相互尊重，平等相待，客觀看待彼此發展，增進理解互信，中英關係就能排除干擾障礙。

這是祁湛明上任後對中國進行的首次正式訪問，也是5年來訪問中國的最高級別英國官員。​​​

王毅指出，從歷史演進的大視野看，中英關係面臨何去何從的戰略選擇。中方始終重視英國的大國地位和獨特作用，始終致力於發展穩定互惠的中英關係。作為全面戰略夥伴，應推動中英關係向前發展而不是後退；作為貿易金融大國，理應加強宏觀政策協調，為世界經濟復甦注入強勁動力。

王毅闡述了中方在台灣問題上的立場，強調「台獨」與台海穩定水火不容，英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策。

祁湛明表示，英國政府在台灣問題上的立場沒有變化，堅持一個中國政策。英方致力於加強對華溝通，採取積極行動解決困難，增進理解，擁抱機遇。英國企業期待開展更多對華合作，開拓中國市場。兩國政府應共同努力密切經貿聯繫，釋放經濟活力，加強在科技、人工智能、綠色能源等領域的合作。

雙方還就烏克蘭危機、朝鮮半島核問題等國際地區事務交換了意見。

國家副主席韓正今早亦在北京人民大會堂會見祁湛明。韓正表示，希望通過相互尊重和務實合作，推動中英關係取得新進展。祁湛明表示，英中應該定期進行面對面會談，以增進互相理解、避免誤解，以及解決雙邊關係中的挑戰和分歧，同時共同應對影響世界和各自人民的問題。

路透社報道，祁湛明並指，英國政府對與中國存在分歧的領域有清醒的認識，在會晤時會提出這些問題。但他補充說，兩國建立務實的關係非常重要。他說，此次北京之行是為了重建溝通渠道。

要談香港新疆人權 北京：無權干涉

祁湛明抵埗前向記者表示，會與中方討論氣候變化、烏克蘭戰事，以至中英有強烈分歧的問題，包括香港的自由，以及要求中方撤銷對5名英國議員的制裁等。 

中國外交部發言人汪文斌指，祁湛明訪華期間，雙方將就中英關係及共同關心的國際和地區問題深入溝通，希望英方同中方一道秉持相互尊重精神，深入交流，增進理解，推動中英關係穩定發展。汪文斌又指，涉港、涉疆問題，純屬中國內政，別國無權干涉。 

責任編輯：蒯宇澄

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