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三個月內兩次 內地多家銀行明起再下調存款掛牌利率

經濟脈搏 09:12 2023/08/31

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內地多家銀行明日（9月1日）起再調低存款掛牌利率，為三個月內第二次。本次下調針對定期存款和大額存單為主，降幅普遍更大，由0.1厘至0.25厘不等。

官媒《證券時報》引述從兩家國有大行和一家股份制銀行得知，明起各行將下調定存掛牌利率，其中，1年期下調0.1厘，2年期下調0.2厘，3年期、5年期下調0.25厘。業界早已積極準備，有股份行分行人士透露，該行本周初便發出非正式通知，要求抓緊月末時點，在存款利率再度調降前加大存款吸收力度。

報道指，此次多家全國性銀行再度下調存款掛牌利率，是在淨息差不斷收窄的背景下根據自身經營需要的市場化調整。人行8月中旬發布二季度貨幣政策執行報告指，國內商業銀行資產規模和利潤總量逐步擴大，但淨息差和資產利潤率下降。允許銀行通過合理方式維持自身穩健經營，提升支持實體經濟的能力。

貝殼財經另向幾家銀行了解，同樣得到各類存款利率即將或已經下調的回覆，一股份制銀行人士透露，該行已接到總行通知，活期、協定、通知（1天和7天）、3個月、6個月定期不做調整，1年及以上定期和大額存單分梯度下調，即1年期下調0.1厘，2年期下調0.2厘，3年期及以上下調0.25厘。

另有一家股份制銀行人士透露，當前該行已經下架了利率為2.9厘的3年定期存款產品，預計近期3年定期存款利率也將跟隨LPR利率下調10個點子至2.8厘。

責任編輯：陳建錫

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