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內地8月官方製造業PMI升至49.7勝預期 非製造業遜預期

經濟脈搏 09:30 2023/08/31

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內地8月份官方製造業PMI報49.7，按月升0.4個百分點，連續三個月回升兼好過預期；非製造業PMI報51.0，跌0.5個百分點，差過預期。

製造業景氣改善

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，製造業方面，在調查的21個行業中，12個行業PMI按月上升，景氣水平進一步改善。其中，生產需求同步回升，生產指數和新訂單指數分別為51.9%和50.2%，比上月升1.7和0.7個百分點，均為近5個月以來高點，特別是後者4月份以來首次升至擴張區間。

企業採購意願增強，在製造業生產和市場需求改善的帶動下，近期企業採購活動有所加快，採購量指數升1.0%至50.5%的擴張區間。價格指數持續上升，隨著部分大宗商品價格上升，以及企業採購活動加快，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數比上月上升4.1和3.4個百分點，分別為56.5%和52.0%

市場需求仍不足

大中小型企業PMI均有所回升，大型企業PMI為50.8%，比上月升0.5個百分點，連續三個月位擴張。中、小型企業PMI分別為49.6%和47.7%，升0.6和0.3個百分點，景氣水平繼續改善。大、中型企業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間；小型企業兩個指數低於臨界點，但按月回升較為明顯。

企業信心有所增強，生產經營活動預期指數為55.6% ，比上月上升0.5個百分點，連續兩個月位於較高景氣區間，表明企業對市場發展信心進一步增強。

但調查結果還顯示，市場需求不足仍是當前企業面臨的主要問題，製造業恢復發展基礎尚需進一步鞏固。

服務業延續恢復

非製造業方面，服務業延續恢復態勢，服務業商務活動指數為50.5%，比上月降1.0個百分點，仍高於臨界點。從行業看，本月暑期消費對服務業增長的拉動作用依然較為明顯，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理、文體娛樂等行業商務活動指數連續兩個月位於55.0 %以上較高景氣區間。

建築業景氣水平回升，建築業商務活動指數為53.8%，比上月升2.6個百分點，建築業生產活動加快。從行業看，土木工程建築業商務活動指數為58.6% ，高於上月4.6個百分點；新訂單指數為52.6%，升至擴張區間，表明基礎設施項目建設施工進度加快，土木工程建築業市場需求改善。

責任編輯：陳建錫

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