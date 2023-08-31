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內地發颱風紅色預警 廣東多市推遲開學時間

經濟脈搏 09:54 2023/08/31

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汕尾明起全市「五停」。（配圖）

超強颱風蘇拉迫降華南沿岸，料明日（9月1日）在廣東東部登陸。中央氣象台今早發出颱風紅色預警，汕頭、汕尾、揭陽等城市已宣布推遲開學時間。

中央氣象台指，蘇拉的中心昨日（30日）晚上已移入南海東北部海面，今早5冒位於廣東惠來東南方向約330公里的海面上，即北緯20. 9度、東經118.5度，中心附近最大風力達17級、每秒58米。預料蘇拉將以每小時10公里左右速度向西北方向移動，逐漸向廣東東部靠近，明日下午至夜間在惠來至香港一帶登陸。

今早至明早，福建東南部、廣東東部、台灣島中部和南部的部分地區有大到暴雨，局地有大暴雨（100至220毫米）。

國家海洋預報台今早亦將海浪預警級別升級為紅色，將風暴潮預警級別升級為橙色。

廣東東部城市包括汕頭、汕尾、揭陽等宣布，把全市中小學、幼稚園開學時間由9月1日延至9月4日，已開學的高中及校外培訓機構則於今日起停課，待颱風過後才復課。汕尾今早另發出「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）公告，明起除承擔搶險救災、保障社會基本運行的單位和個人外，全市停工停產。

另外，周邊多條鐵路路線今日起至下周、合共過百班列車停運。

責任編輯：陳建錫

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