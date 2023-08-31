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颱風蘇拉｜內地發紅色預警 深圳機場明午起停所有航班

經濟脈搏 19:32 2023/08/31

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汕尾明起全市「五停」。（配圖）

超強颱風蘇拉迫降華南沿岸，料明日（9月1日）在廣東東部登陸。中央氣象台今早發出颱風紅色預警，深圳、汕頭、汕尾等城市宣布推遲開學時間。

深圳機場表示，受颱風蘇拉影響，為確保旅客安全，明日下午12時開始會暫停所有進出航班運行，恢復時間會根據颱風的狀態和影響情況而定，會在颱風影響減弱後，盡快恢復航班，呼籲旅客在航班停運期間，別前往機場。

中央氣象台指，蘇拉的中心昨日（30日）晚上已移入南海東北部海面，今早5冒位於廣東惠來東南方向約330公里的海面上，即北緯20. 9度、東經118.5度，中心附近最大風力達17級、每秒58米。預料蘇拉將以每小時10公里左右速度向西北方向移動，逐漸向廣東東部靠近，明日下午至夜間在惠來至香港一帶登陸。

今早至明早，福建東南部、廣東東部、台灣島中部和南部的部分地區有大到暴雨，局地有大暴雨（100至220毫米）。

國家海洋預報台今早亦將海浪預警級別升級為紅色，將風暴潮預警級別升級為橙色。

廣東東部城市包括汕頭、汕尾、揭陽等宣布已把全市中小學、幼稚園開學時間由9月1日延至9月4日，已開學的高中及校外培訓機構則於今日起停課，待颱風過後才復課。汕尾今早另發出「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）公告，明起除承擔搶險救災、保障社會基本運行的單位和個人外，全市停工停產。

深圳則預告在今日傍晚把颱風預警信號升級為黃色，生效時全市中小學、幼稚園停課，居民應緊閉門窗，停止戶外作業和活動。

在福建，南部的漳州市6條客渡運航線、16艘客渡船今早起全部停航，水上施工項目全部停工；廈門市除鼓浪嶼市民航線2艘渡船暫時維持民生運營外，其他13條客渡運航線、76艘客渡船停航，水上施工項目全部停工；廈門至金門、泉州至金門、福州馬尾至馬祖、福州黃岐至馬祖等4條「小三通」航線停航。

責任編輯：陳建錫

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