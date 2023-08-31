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美國首以「外國軍事融資」軍援台灣 京：堅決反制

經濟脈搏 16:23 2023/08/31

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美國首用「外國軍事融資」向台灣提供援助。（配圖）

拜登政府首度以一貫用於主權國家的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）計畫，向台灣批出8000萬美元軍備援助，以增強台灣的自衛能力。中國國防部表示，將一如既往採取一切必要措施予以堅決反制。

*第二版新增中國國防部回應

美國國務院周三（30日）正式將計劃通知國會，表示援助的軍備將「透過結合與綜合防衛能力，來加強台灣防衛能力，提升其海域意識和海上維安能力」。尚未知本次軍援的具體內容，可能涵蓋的項目包括防空與海岸防衛系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道導彈、網路防禦與先進通訊設備等。

美媒指，這次對台軍事融資的規模不大，但動用到「外國軍事融資」計畫產生的言外之意，恐怕會激怒北京，原因是軍援使用的措辭，有把台灣視為「國家」的意味。美國國務院發言人回應稱，有關做法不代表美國對台政策改變，其符合一中政策及《台灣關係法》。但分析認為，北京肯定不會同意華府的說法。

台當局對華府的決定表示感謝，稱有助維護區域和平穩定。

在北京，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，無論是援台武器也好，售台武器也罷，中方一貫予以堅決反對。需要強調的是，台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而絕不是依仗美國援台售台武器。美對台軍援軍售，養肥的只是美軍工複合體，損害的卻是台灣同胞的安全與福祉。

責任編輯：陳建錫

 

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