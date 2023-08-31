美國首以「外國軍事融資」軍援台灣 稱符一中政策

▲ 美國首用「外國軍事融資」向台灣提供援助。（配圖）

拜登政府首度以一貫用於主權國家的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）計畫，向台灣批出8000萬美元軍備援助，以增強台灣的自衛能力。

美國國務院周三（30日）正式將計劃通知國會，表示援助的軍備將「透過結合與綜合防衛能力，來加強台灣防衛能力，提升其海域意識和海上維安能力」。尚未知本次軍援的具體內容，可能涵蓋的項目包括防空與海岸防衛系統、裝甲車、步兵戰車、無人機、彈道導彈、網路防禦與先進通訊設備等。

美媒指，這次對台軍事融資的規模不大，但動用到「外國軍事融資」計畫產生的言外之意，恐怕會激怒北京，原因是軍援使用的措辭，有把台灣視為「國家」的意味。美國國務院發言人回應稱，有關做法不代表美國對台政策改變，其符合一中政策及《台灣關係法》。但分析認為，北京肯定不會同意華府的說法。

台當局對華府的決定表示感謝，稱有助維護區域和平穩定。

北京已多次就美國對台軍售或援助表示強烈不滿，以及提出交涉，敦促美方停止藉任何名義、以任何方式加強美台軍事聯繫和武裝台灣。

責任編輯：陳建錫