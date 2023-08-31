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美菲擬在巴士海峽咽喉建港 距台灣不到200公里

國情動向 11:06 2023/08/31

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美國軍方和菲律賓計劃在位於巴士海峽中央、距離台灣僅190公里的巴坦群島建造新的民用港口，料啟用後有助增加美國進入台灣周邊戰略島嶼的管道。

路透社引述巴坦群島省長及幾名官員指，當局已向美國尋求在當地興建「替代港口」的資金，以便於雨季海象不佳時，幫助運送來自首都馬尼拉的貨物。相關計畫內容是要該省首府巴斯科興建一座港口，現有港口常因風浪大而無法運作，新港計畫可能10月會作出決定。

一名菲律賓高級軍官透露，菲軍對雷達及改善該區域監控能力方面感興趣，美軍已派人到訪當地，就建造新港口的計畫進行評估。

巴坦群島位於菲律賓以北、台灣以南的巴士海峽中央。

美國駐菲大使館發言人表示，美國使館和太平洋陸軍司令部專家在菲律賓方面要求下與該省政府接觸，商討可對當地工程、醫療和農業發展提供的支持。

報道指，巴士海峽被認為是船隻在西太平洋和南海之間航行的咽喉，也是中國一旦對台動武時的的關鍵航道，解放軍定期派遣艦船和飛機通過該海峽。在與中國的摩擦日益加劇，以及華盛頓推動加強與菲律賓的長期防務條約接觸之際，美軍介入該群島的建港計劃，可能會激化緊張局勢。

責任編輯：陳建錫

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