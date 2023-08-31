在華美商樂見雷蒙多訪華 惟政治對立憂慮難減

在華美國企業對美商務部長雷蒙多訪華表示欣喜，認為這標致著美中恢復經濟和商業對話，形容就像機器重啟。但對兩國政治緊張日益升溫，仍令商界憂慮。

中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）向《華爾街日報》表示，雷蒙多是5年來首位訪華的美國商務部長，此行讓氛圍冷靜下來，增加建設性，減少了對抗。上海美國商會會長譚森（Sean Stein）則表示，看來雷蒙多有意減輕美企在華面臨的困難，不像拜登政府前兩年半任期那樣，注意力全放在國家安全上。

一些美國商界人士表示，鑑於特朗普政府時期以來雙方緊張的政治關係，中美的會談承諾可能是逐步推進的。

報道指，雷蒙多此訪正值近年來中美商業關係最緊張之際，美企被捲入地緣政治的針鋒相對之中，同時中國政府嚴厲的新冠防疫舉措、經濟放緩和國內競爭加劇侵蝕了美企在華的利潤。同時，中國正努力重振疲軟的經濟，目前中國經濟受到出口下滑、消費價格下降和青年失業率創新高的拖累。

但報道同時提到，盡管雷蒙多透露未來幾個月將產生一些成果，但美企代表仍對兩國間日益升溫的政治緊張局勢深感憂慮。中國美國商會前會長、博欽律師事務所北京辦事處的合夥人吉莫曼（James Zimmerman）指出，美中雙方需要緩和在國家安全問題上的言辭，不要再把所有行動都視為威脅或輕視。

吉莫曼認為，在兩國重新取得某種程度的信任之前，任何級別的對話或工作小組的進展，最多也就是一般的寒暄。

責任編輯：陳建錫