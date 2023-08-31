  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

在華美商樂見雷蒙多訪華 惟政治對立憂慮難減

國情動向 12:01 2023/08/31

分享：

分享：

在華美國企業對美商務部長雷蒙多訪華表示欣喜，認為這標致著美中恢復經濟和商業對話，形容就像機器重啟。但對兩國政治緊張日益升溫，仍令商界憂慮。

中國美國商會總裁何邁可（Michael Hart）向《華爾街日報》表示，雷蒙多是5年來首位訪華的美國商務部長，此行讓氛圍冷靜下來，增加建設性，減少了對抗。上海美國商會會長譚森（Sean Stein）則表示，看來雷蒙多有意減輕美企在華面臨的困難，不像拜登政府前兩年半任期那樣，注意力全放在國家安全上。

一些美國商界人士表示，鑑於特朗普政府時期以來雙方緊張的政治關係，中美的會談承諾可能是逐步推進的。

報道指，雷蒙多此訪正值近年來中美商業關係最緊張之際，美企被捲入地緣政治的針鋒相對之中，同時中國政府嚴厲的新冠防疫舉措、經濟放緩和國內競爭加劇侵蝕了美企在華的利潤。同時，中國正努力重振疲軟的經濟，目前中國經濟受到出口下滑、消費價格下降和青年失業率創新高的拖累。

但報道同時提到，盡管雷蒙多透露未來幾個月將產生一些成果，但美企代表仍對兩國間日益升溫的政治緊張局勢深感憂慮。中國美國商會前會長、博欽律師事務所北京辦事處的合夥人吉莫曼（James Zimmerman）指出，美中雙方需要緩和在國家安全問題上的言辭，不要再把所有行動都視為威脅或輕視。

吉莫曼認為，在兩國重新取得某種程度的信任之前，任何級別的對話或工作小組的進展，最多也就是一般的寒暄。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

宋濤晤夏立言 稱與國民黨等共同推動兩岸關係改善
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

駐美使館：中國努力放寬准入 審查美光是必要措施
駐美使館：中國努力放寬准入 審查美光是必要措施
雷蒙多：美企抱怨中國經商風險太大 不適合投資
雷蒙多：美企抱怨中國經商風險太大 不適合投資
突破美國封鎖？華為新旗艦手機無預警開賣 疑支援5G
突破美國封鎖？華為新旗艦手機無預警開賣 疑支援5G
雷蒙多總結訪華之行：中美承諾加強溝通是最大收獲
雷蒙多總結訪華之行：中美承諾加強溝通是最大收獲
涉權色交易及干預司法 統戰部前副部長崔茂虎被雙開
涉權色交易及干預司法 統戰部前副部長崔茂虎被雙開
Meta稱刪除大量中國外宣帳戶 外交部促勿雙標
Meta稱刪除大量中國外宣帳戶 外交部促勿雙標
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款