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數據分析｜製造業PMI向重回擴張邁進 難題仍是需求

國情動向 12:32 2023/08/31

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8月製造業PMI離重擴張再進一步，市場分析指，需求收縮對企業的制約仍是擺在眼前的現實問題，政策組合拳仍要著力提高擴大內需，以扭轉需求不足局面。

凱投宏觀的報告指，盡管中國經濟似乎避免了進一步放緩，但需要更多的政策支持來推動復甦。外部逆風看來還將持續一段時間，而中國房地產行業的問題在一段時間內仍將拖累購房者和企業的信心。預計在今年剩餘時間裡，中國經濟增長將溫和加速，不過。這是建立在額外的政策支持的基礎上。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟指，數據顯示基本面復常和政策面加力正逐步抵消擾動經濟整固的短期因素，超預期數據有望給市場帶來較為積極的信息和反應。隨著「報復性消費」逐步釋放殆盡，服務消費是否還能持續穩定擴張也將繼續引起關注，政策增量出台、實際落地和成效顯現將是重點觀察指標。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指，反映市場需求不足的企業佔比仍達59%以上，需求收縮對企業生產活動的制約十分突出，「要進一步提高擴大內需政策的實際效果，著力增強政府投資對全社會投資的帶動作用，盡快扭轉需求不足狀態，全力鞏固經濟回升勢頭」。

張並提到，要關注價格類指數較大幅度提高，注意做好保供穩價相關工作。

責任編輯：陳建錫

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