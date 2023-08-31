美媒：人民幣貶值令移美華人家庭叫苦

人民幣兌美元匯率今年已貶值逾5%，美媒報道，這對落腳美國的中國新移民家庭，特別是偷渡入境的低下階層和中產人士，負面影響不少。

美國之音訪問了多個移民家庭，加州居民陳凱文稱，他一家四口去年4月從江蘇持旅遊簽證到美國，身上本來就沒錢，加上匯率貶值，「我們用人民幣換美金，一塊錢都要掰成了兩半花」。另一居民翟莉的丈夫在西安設廠，平日從國內賺錢匯到美國，因經營問題現在也捉襟見肘，「我肯定不希望人民幣匯率下降」。

專門在華人區做二手汽車買賣的劉平飛表示，在他接觸的客戶中分兩類，一種是來美時間比較長的人，生活和工作都穩定了，人幣貶值基本沒啥影響。另一種是偷渡者或剛來的那些人，偷渡者本來就沒錢，再加匯率下降，受影響最大。剛來的一些中產階級，因要買車、租樓，一次換兩三百萬人民幣，影響也很大。

在洛杉磯作了34年的稅務律師童志敏還提到，在美國留學的中國學生也受到影響，很多留學生的父母只是國內的專業人士、公務員，「每年十幾二十萬人民幣收入，匯率下降對他們影響就很大」。

責任編輯：陳建錫