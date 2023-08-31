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中山即日起實施「認房不認貸」 武漢、惠州明起施行

經濟脈搏 16:15 2023/08/31

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繼廣州和深圳之後，中山市住建設局、人行市分行今發布通知表示，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女，下同）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

此外，中山市自然資源局根據居民家庭申請或授權，提供家庭住房套數查詢服務並出具查詢結果，銀行業金融機構據此執行。《通知》自印發之日、即8月31日起施行。

惠州市人民政府辦公室今日亦發布關於優化惠州市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知，購房居民家庭成員名下無房即按首套住房信貸政策執行，通知9月1日起施行。

武漢市住房保障和房屋管理局網站亦發布《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，通知提出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在我市申請貸款購買商品住房時，家庭成員在我市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。本通知自2023年9月1日起施行，原有政策與本通知不一致的，以本通知為準。

廈門擬實施

此外，廈門市發展和改革委員會日前公佈《關於公開徵求廈門市關於進一步穩增長轉動能推動經濟高質量發展的若干措施意見的通知》。在推動房地產市場平穩健康發展方面，《通知》提到：實施首套房貸款「認房不用認貸」政策。居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。該徵求意見截止至9月7日。

責任編輯：陳建錫

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