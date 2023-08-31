  • 31°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

A股 | 滬指8月累跌5.2% 外資單月淨賣出額創歷史新高

經濟脈搏 15:41 2023/08/31

分享：

分享：

今日A股三大股指集體低開，早盤在房地產股的走弱影響下，兩市震盪走低，午後兩市維持弱勢震盪格局，截至收市，滬指報3119點，跌0.55%；深成指報10418點，跌0.61%；創指報2102點，跌0.69%。滬指本月累跌5.2%。

從板塊上看，地產股領跌，個股批量跌停；券商、建材、環保、銀行跌幅靠前；光伏、數據要素、新型城鎮化、鋰礦等題材走弱。半導體產業鏈連續走強，光刻膠方向領漲；中藥股午後衝高。兩市成交總額8292億元，較前一交易日的9843億元減少1551億元。

北向資金今日全天再度淨賣出42.97億元，連續5日淨賣出。

美媒：人民幣貶值令移美華人家庭叫苦

A股迎來8月收官日，本月滬指跌5.2%，深成指跌6.84%，創業板指跌6.04%。

8月北向資金接連減倉，月中創下連續13日淨賣出的歷史最長連賣紀錄，8月7日以來僅有1日呈淨買入態勢。外資8月累計減倉接近900億元，單月淨賣出額創歷史新高，此前淨賣出額歷史紀錄僅為2020年9月創造的327億元。

中郵證券指出，展望後市，降印花稅、限制減持等重磅活躍資本市場政策集中落地，政策出現超預期釋放，且隨著優化地產政策的持續出台，地產銷售有望逐漸企穩，房企債務問題也有望逐步緩解；而當前處於經濟數據的觀測期，隨著大宗商品價格的回暖以及穩增長政策的持續發力，經濟下行或已進入末期並有望迎來修復。同時，中報業績披露進入尾聲，市場對盈利不確定性的疑慮也將消除。後續壓制市場風險偏好的眾多因素均有望得到緩解，後續市場行情或偏向樂觀。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
A股 經濟 技術分析 經濟數據表現 財政政策 貨幣政策 大行報告 中國市場 市場動向 個股分析

下一篇文章

首個二線城市跟進 中山即日起實施「認房不認貸」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國樓市 | 廣州實施認房不認貸 誰受惠？怎麼受惠？
中國樓市 | 廣州實施認房不認貸 誰受惠？怎麼受惠？
人行召開金融支持民營企業發展工作推進會
人行召開金融支持民營企業發展工作推進會
中國樓市 | 深圳明日起施行「認房不認貸」
中國樓市 | 深圳明日起施行「認房不認貸」
美聯儲鷹派沖淡中國救市大招 人民幣回吐大部分漲幅
美聯儲鷹派沖淡中國救市大招 人民幣回吐大部分漲幅
颱風蘇拉｜內地今發紅色預警 深圳等多地延遲開學
颱風蘇拉｜內地今發紅色預警 深圳等多地延遲開學
內地8月官方製造業PMI升至49.7勝預期 非製造業遜預期
內地8月官方製造業PMI升至49.7勝預期 非製造業遜預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款