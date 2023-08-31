A股 | 滬指8月累跌5.2% 外資單月淨賣出額創歷史新高

今日A股三大股指集體低開，早盤在房地產股的走弱影響下，兩市震盪走低，午後兩市維持弱勢震盪格局，截至收市，滬指報3119點，跌0.55%；深成指報10418點，跌0.61%；創指報2102點，跌0.69%。滬指本月累跌5.2%。

從板塊上看，地產股領跌，個股批量跌停；券商、建材、環保、銀行跌幅靠前；光伏、數據要素、新型城鎮化、鋰礦等題材走弱。半導體產業鏈連續走強，光刻膠方向領漲；中藥股午後衝高。兩市成交總額8292億元，較前一交易日的9843億元減少1551億元。

北向資金今日全天再度淨賣出42.97億元，連續5日淨賣出。

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A股迎來8月收官日，本月滬指跌5.2%，深成指跌6.84%，創業板指跌6.04%。

8月北向資金接連減倉，月中創下連續13日淨賣出的歷史最長連賣紀錄，8月7日以來僅有1日呈淨買入態勢。外資8月累計減倉接近900億元，單月淨賣出額創歷史新高，此前淨賣出額歷史紀錄僅為2020年9月創造的327億元。

中郵證券指出，展望後市，降印花稅、限制減持等重磅活躍資本市場政策集中落地，政策出現超預期釋放，且隨著優化地產政策的持續出台，地產銷售有望逐漸企穩，房企債務問題也有望逐步緩解；而當前處於經濟數據的觀測期，隨著大宗商品價格的回暖以及穩增長政策的持續發力，經濟下行或已進入末期並有望迎來修復。同時，中報業績披露進入尾聲，市場對盈利不確定性的疑慮也將消除。後續壓制市場風險偏好的眾多因素均有望得到緩解，後續市場行情或偏向樂觀。

責任編輯：尹航

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