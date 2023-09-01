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內地多間银行下調存款利率 降幅最高25基點

經濟脈搏 09:22 2023/09/01

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繼6月的下調後，內地主要商業銀行今日（1日）完成新一輪存款利率集體下調，其中，三年期和五年期整存整取利率下調幅度最大，為25個基點。

9月1日，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行等集體更新的人民幣存款利率表顯示，一年期整存整取利率下調10個基點至1.55%，二年期整存整取利率下調20個基點降至1.85%，三年期和五年期整存整取利率下調25個基點，分別至2.2%和2.25%。活期存款、三個月、六個月整存整取利率保持不變。

包括興業銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行、浙商銀行、渤海銀行等股份制銀行也在9月1日同時下調了人民幣存款利率，下調涉及的期限品種、幅度與大行保持一致。

人行召開金融支持民營企業發展工作推進會

人行等調整優化差別化住房信貸政策 降低存量房貸

其中，興業銀行、光大銀行自2023年9月1日起執行的人民幣存款參考利率顯示，一年期整存整取利率下調10個基點至1.75%，二年期整存整取利率下調20個基點降至2%，三年期和五年期整存整取利率均下調25個基點，分別降至2.25%、2.3%。

平安銀行更新的人民幣存款參考利率顯示，1年期利率下調10個基點至1.75%，2年期利率下調20個基點降至2.1%，3年期、5年期利率均下調25個基點，分別降至2.25%、2.3%。

浙商銀行更新的人民幣存款參考利率顯示，1年期利率下調10個基點至1.75%，2年期利率下調20個基點降至2.1%，3年期、5年期利率均下調25個基點，分別降至2.5%、2.55%。

渤海銀行更新的人民幣存款參考利率顯示，1年期利率下調10個基點至1.75%，2年期利率下調20個基點降至2.1%，3年期、5年期利率均下調25個基點，分別降至2.55%、2.55%。

稍早前，官媒報道指，此次多間全國性銀行再度下調存款掛牌利率，是在淨息差不斷收窄的背景下根據自身經營需要的市場化調整。人行8月中旬發布二季度貨幣政策執行報告指，國內商業銀行資產規模和利潤總量逐步擴大，但淨息差和資產利潤率下降。允許銀行通過合理方式維持自身穩健經營，提升支持實體經濟的能力。

責任編輯：尹航

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