中美軍事溝通未停 美國防部：高層上月斐濟會晤

對於輿論普遍認為中美兩軍交往處於中斷狀態，中國國防部昨日（31日）否認此說法，指雙方通過軍事外交渠道保持著坦誠有效的溝通。之後，美國國防部進一步指出，中美軍方高層8月中旬曾在斐濟會晤。

美國防部發言人萊德（Pat Ryder）當地時間週四在記者會上表示，美軍印太司令部司令阿奎利諾上月中旬在斐濟出席印太防長年度會議期間，與中國軍方代表團會面。

萊德指，美國將繼續盡力保持開放的溝通渠道，以減少誤判的可能性，並確保中美間以競爭為特徵的關係，而不是導致沖突的關係。

中國國防部發言人吳謙昨日表示，中美兩軍交往並非處於中斷狀態，雙方通過軍事外交渠道保持著坦誠有效的溝通。但也必須承認，當前兩軍關係確實存在著不少困難和障礙，這種局面完全是由美方造成的。

吳謙強調，我們常講，溝通不能沒有原則，對話不能沒有底線。美方指望一邊損害中國的國家利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流，這完全是癡心妄想。中國有句古話：解鈴還須系鈴人。中方要求美方切切實實拿出誠意、採取具體行動，與中方相向而行，為兩軍關係重回正軌創造條件。

目前中國國防部長李尚福仍在美國制裁名單中。在今年6月的香格里拉對話會上，中美防長亦未能舉行雙邊會晤。

李尚福：中國與白俄是真正的鐵桿兄弟

與中國會晤不成 美國防長奧斯汀主動跨座握手李尚福

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道