人行15日起下調外匯存準率 離岸價一度升穿7.24

人行宣布，自9月15日起下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的6%下調至4%，是去年至今的第3次調降。中央強力穩匯率信號帶動人民幣走升，在岸價（CNY）今早段升逾400點，升穿7.25；離岸價（CNH）一度收復7.24關口，創8月11日來新高，日內漲超350點。截至上午10:00，在岸價報7.2520，離岸價報7.2575。

官方開出的中間價報7.1788，較上日上調23點。

中國銀行研究院研究員王有鑫指，外匯存款準備金率是重要的宏觀審慎政策工具，近期人幣匯率調整壓力加大，市場情緒出現明顯波動，此時對外匯存款準備金率進行調整，可以很好地發揮逆周期調節作用，增加金融體系外匯供給，改善市場外匯供求形勢。 同時，央行通過釋放政策信號，可以起到穩定匯率和市場情緒的作用。

「近期穩經濟政策加快推出，包括刺激消費、促進投資、支持民營經濟、下調房地產首付比例下限、提高個稅扣除標準等，將明顯提振經濟增長預期，改善市場情緒。 預計四季度政策紅利將持續釋放，經濟復甦將加快，相關政策推出效果將逐漸顯現，人民幣匯率將回歸有序、平穩波動，四季度波動回升概率較大。 」

光大銀行宏觀研究員周茂華指，近日人幣存貸款利率下調也是促使下調外匯存準的因素。「降息」會影響市場對人民幣的情緒，人行此時增加外匯流動性供應有助於穩定市場預期。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，後續人民幣匯率走勢將主要取決於穩增長政策出台節奏、力度，以及接下來宏觀經濟走勢，「實際上，昨日三項優化住房信貸政策公佈後，夜盤人民幣匯價已得到較大提振。 這充分說明，當前決定人民幣匯率走勢的是國內經濟基本面。」若後續人幣貶值壓力繼續發酵，監管層還可動用下調境內企業境外放款的宏觀審慎調節係數、上調遠期售匯業務的外匯風險準備金率、宣佈重新引入人民幣中間價逆周期調控因數、乃至進一步加大離岸市場央票發行力度等政策工具實施調控。

王青認為，考慮到美聯儲加息接近尾聲，美元指數上升空間有限，短期內人幣兌美元匯率跌破去年11月低點7.3280的可能性不大，年底前有望再度回落至7.0以下。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建則指，人行此次下調外匯存款準備金率是為降低融資成本，緩解人民幣貶值壓力，但該舉措無法扭轉人幣目前呈現的貶值趨勢。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道