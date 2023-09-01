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內地8月財新製造業PMI升至51 就業指數創逾13年最高

經濟脈搏 10:15 2023/09/01

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內地8月財新製造業採購經理指數（PMI）錄51，較7月回升1.8個百分點，重回擴張區間。數據顯示供需好轉，就業指數創2010年4月來最高。分析指，內需不足疊加外需不確定性，相關支持政策的緊迫性和必要性進一步增加。

8月財新製造業PMI的走勢與國家統計局製造業PMI一致。國家統計局8月31日公布的數據顯示，8月製造業PMI錄49.7，高於7月0.4個百分點，連續五個月處於收縮區間，但最近三個月連續攀升。

供需、就業均恢復擴張

從分項指數看，8月製造業供需均恢復擴張，製造業生產指數和新訂單指數反彈至榮枯線以上。在市況改善、銷售回暖的拉動下，雖然部分企業因氣溫偏高而減少開工天數，但整體產量仍有增長。當月消費品類和投資品類製造業的產量和需求上升，中間品類產量大致持平。外需依然疲弱，8月新出口訂單指數在收縮區間小幅回升，三大品類出口需求均下滑。

供求好轉帶動製造業就業情況明顯改善，8月就業指數六個月來首次升至擴張區間，且為2010年4月來最高。調查結果顯示，企業的擴張計劃支撐了當月用工回升，在三大品類中消費品用工好轉較為明顯。

數據分析｜製造業PMI向重回擴張邁進 難題仍是需求

雷蒙多：美企抱怨中國經商風險太大 不適合投資

在7月輕微收縮後，8月製造業採購活動同樣重現擴張，但原材料庫存指數降至收縮區間，部分廠商表示，一些原材料成本較高，對庫存量保持審慎，還有企業表示銷售相對疲弱，導致不願增加庫存。

製造業企業家對未來一年的增長仍保持樂觀，但8月生產經營預期指數降至近11個月來最低。部分企業擔憂國內外市場需求疲弱。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月中國製造業景氣度改善，除了出口不振，供給、需求、就業指數均位於擴張區間，但內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。

當前，穩預期和增加居民收入仍是施策重點。內外部經濟環境形勢日趨複雜，相關支持政策的緊迫性和必要性進一步增加。

責任編輯：尹航

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