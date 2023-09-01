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謝鋒 ：中國經濟發展比你想像的更好 

國情動向 10:50 2023/09/01

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中國駐美大使謝鋒在美媒《華盛頓郵報》發表題為《中國經濟發展比你想象的更好》的署名文章，指中國疫後經濟復甦是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，中國不回避問題，正採取積極措施加以解決。他強調，中國政府的政策工具箱還很充足，有信心不發生系統性風險。

謝鋒：國際企業「用腳投票」

文章指出，今年以來，中國經濟持續復甦，總體回升向好。上半年國內生產總值按年增長5.5%，消費持續恢復，外貿亦保持強大韌性。同時，國際企業正「用腳投票」，在跨國投資總體低迷的情況下，外資積極布局中國，上半年，法、英、日、德對華投資分別增長173.3%、135.3%、53%和14.2%。在華新設外資企業總計2.4萬家，按年增長35.7%。

文章強調，中國的中等收入群體目前已超過4億人，預計到2035年將超8億人。中國有不斷升級的消費需求、持續擴大的市場准入、全面優化的營商環境以及成熟完整的產業鏈供應鏈體系，中國經濟長期向好的基本面沒有變。

雷蒙多晤上海書記陳吉寧 冀中國提供可預測監管環境

雷蒙多：美企抱怨中國經商風險太大 不適合投資

文章中承認，疫後經濟復甦是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。中國不回避問題，正採取積極措施加以解決。近期，中方出台了恢復和擴大消費、促進民營經濟發展壯大、加大吸引外商投資力度等一系列舉措。其中一項重點工作是防範化解金融風險，包括採取措施促進房地產市場平穩健康發展。有關政策措施的成效正逐步顯現。中國政府的政策工具箱還很充足，有信心不發生系統性風險。

拜登稱希望習近平出席G20峰會

文章最後呼籲，各國應同舟共濟，而不應同舟互擠。美方應停止對華實施高科技出口管制、投資限制、經濟制裁、加徵高關稅等措施，停止以「去風險」之名搞平行體系和脫鉤斷鏈，以免讓全球經濟雪上加霜。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，這是唯一的出路，也是世界的期盼。

近期多間機構下調對中國的經濟增長預測。瑞銀指出，鑑於中國房地產下行加外需走弱，且政策力度不及預期，將中國今明兩年GDP增長預測分別下調至4.8%和4.2%。花旗集團首席中國經濟學家余向榮也將今年中國GDP增長預測由5%下調到4.7%，並預計明年增速放緩到4.5%左右。

內地8月財新製造業PMI升至51 就業指數創逾13年最高

責任編輯：尹航

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