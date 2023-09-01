美眾院軍委會副主席晤蔡英文 稱美方將強硬回應侵台行動

▲ 台官員接待魏特曼（左二）一行。

美國議院軍事委員會副主席魏特曼昨率團抵台，展開3天訪問，一行人今會見台領導人蔡英文、外交部門負責人等，就美台經貿、印太局勢等議題交換意見。

魏特曼表示，美國眾議院兩黨都非常重視190億美元沒有交付的軍售必須予以交付，美國非常重視印太地區和平及繁榮，也是美方與許多夥伴在此地區很重要的焦點，會持續盡力維持印太地區的和平及繁榮。若有任何國家或勢力對台灣發動無端武力攻擊，美國一定會非常強硬地去回應。美方須持續對台有效的軍售，確保台灣保持並強化自衛能力。

蔡英文感謝魏特曼等人長期在美國國會推動友台法案，關心台灣安全議題。當前面對威權主義擴張，民主夥伴的團結合作更加重要，期待能與美國等國家共同守護區域穩定與繁榮。

本次到訪的除了魏特曼，還包括共和黨議員吉梅內斯、基格恩斯、穆尼，以及克勞德。5人同屬「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）成員。

北京已多次表明反對任何形式的美台官方往來，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係不可逾越的紅線，敦促美方切實履行不支持「台獨」等承諾。

責任編輯：陳建錫