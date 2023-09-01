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颱風蘇拉｜廣東全省嚴陣以待 深圳「五停」封高速公路

社會熱點 12:10 2023/09/01

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超強颱風蘇拉迫近廣東，最快今曰（1日）晚間在惠東至台山登陸，中央氣象台續發佈颱風紅色預警，省內多個城市已提升警告級別，深圳今全市「五停」（停工、停業、停市、停運、停課），並發佈緊急動員令要求保障供水供電，高速公路入口晚上開始封閉；廣州多區停課，公園景點暫時關停；惠州同樣緊急動員並封閉高速公路入口，今日航班近全數取消。

中央氣象台公布，截至上午10時，蘇拉位於香港東偏南方大約215公里的南海東北部海面上，即北緯21.9度、東經116.1度，中心附近最大風力17級（58米/秒），預計以每小時10至15公里的速度向西偏北轉偏西方向移動，強度變化不大，今日晚間到明日上午在惠東到台山一帶沿海登陸，同時不完全排除在廣東中部近岸海面向西偏南方向移動的可能。

受蘇拉影響，今日下午至明日下午，福建南部、廣東東部和中南部等地部分地區將有大到暴雨，其中，廣東南部部分地區有大暴雨， 沿海局地有特大暴雨（250至300毫米）。

廣東多個城市繼續嚴陣以待，除了前一天已宣布「五停」或停課的江門、汕尾、汕頭、惠州、梅州等外，深圳全市範圍今亦分時段實行「五停」，下午4時起停工、停業、停市，晚上7時起停運，全域高速公路入口一併實行交通管制，社會車輛禁止駛入，而停課則前一天已開始。市政府呼籲，除搶險人員和民生保障人員外，其他人員切勿隨意外出。

深圳另發席動員令，指該市防颱風和防汛形勢非常嚴峻，全市廣大幹部群眾堅決按照國家防總和省委省政府部署，全民動員確保人民生命財產安全和城市安全。

廣州9區今日上午發布颱風藍色或橙色預警，中等職業學校、中小學校、幼稚園等停課，戶外工地停工，另廣州動物園、廣州圖書館、蓮花山旅遊區、廣東科學中心等臨時關閉。中山上午宣布全市停課。惠州上午起全域高速公路入口實行交通管制，今日預計往返的64班航班，除了最早出發的4班，其餘60班全部取消。

東莞、珠海、佛山等均已提升或預告提升警告級別。另外，截至前一天，廣東全省應回港的漁船27,214艘已全部回港避風，海洋牧場、漁排養殖人員12,322人悉數上岸避險。

颱風蘇拉｜內地發紅色預警 深圳機場明午起停所有航班

責任編輯：尹航

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颱風蘇拉｜進出廣東列車今晚起停運 港珠澳大橋主橋封橋

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