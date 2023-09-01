中指院：8月樓價繼續探底 新樓按月四連跌

中指研究院指，全國100個城市的樓價在8月份繼續探底，新樓價格按月跌0.01%，連跌4個月，按年跌0.17%；二手樓價格按月跌0.38%，連跌16個月，按年跌幅擴大至2.29%。

中指院今日（1日）發表百城價格指數報告指，當月一線城市在北京、上海帶動下，新樓及二手樓價格按年實現0.11%和0.19%微幅上升。二線城市新樓及二手樓價格按年均跌，跌幅分別為0.07%、2.73%，武漢、溫州、鄭州、寧波等跌幅均超5%。三四線代表城市樓價下跌更明顯，新樓及二手樓價格按年分別跌0.71%、2.79%，近八成城市樓價按年下跌。

報告指，全國樓市低迷態勢未改，新樓價格按月下跌城市數量為42個，房企推盤積極性提升，但多數城市去化緩慢。二手樓價格按月下跌城市數量為96個，續3個月突破90城，重點城市房源掛牌量居高不下，觀望情緒濃厚。但報告亦指，樓市利好政策不斷，政策環境繼續保持寬鬆，尤其多地執行「認房不認貸」，核心一二線城市或在「金九銀十」迎來修復。

另外，全國50個城市住宅平均租金按月升0.17%，按年跌0.85%。

克而瑞另發表報告指，8月百強房企實現銷售操盤金額3430億元（人民幣‧下同），按月跌1.3%，按年跌33.9%，按年跌幅較上月進一步擴大。累計業績來看，前八個月百強房企實現銷售操盤金額3.75萬億元，按年跌8.5%，跌幅較上月擴大3.7個百分點。政策層面雖利好不斷，但市場需求和購買力透支、行業信心不足，供需制約之下，市場復甦動能不足。

責任編輯：陳建錫