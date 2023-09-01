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內地據報將放寬一線城市非核心區域限購令 逐步取消新房限價

經濟脈搏 15:46 2023/09/01

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路透社引述4位消息人士稱，中國當局正計劃推出更為積極的房地產支持措施，包括逐步取消新房限價政策及取消大城市中非核心區域的限購令，進一步提振陷入困境的中國房地產市場。

其中兩位消息人士表示，在中國國務院的指引下，包括住建部、人民銀行和國家金融監督管理總局等在內的幾家監管機構在過去幾個月一直在研究新的支持房地產市場措施，這些措施將在未來幾周內推出。

3位消息人士稱，擬議中的措施包括取消北京、上海和深圳在內的中國大城市非核心區域現行的購房限制，這將有助於消除大城市居民購房需求的障礙。

自2010年以來，中國的諸多城市特別是大城市，紛紛出台購房限制措施，其中包括限制不符合條件的非居民購房，以及在某些城區的居民可購買房產的數量。

消息人士表示，放寬此類限制政策的具體細節將由各個地方政府在未來幾周內決定並公布，主要是考慮引發投機性買房的可能性。

消息人士又稱，中國還尋求逐步取消新房限價政策，這一政策曾被許多城市採用以遏制房價飆升。如果取消限價將有助於允許房地產開發商以市場化定價。

責任編輯：蒯宇澄

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