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意大利副總理週日訪華 據報將談退出「一帶一路」

國情動向 17:22 2023/09/01

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中國外交部宣布，意大利副總理兼外長塔亞尼應邀於9月3日至5日對中國進行正式訪問。塔亞尼此前表示，訪問會談及調停俄烏戰爭。還有報道指，他將談及意大利退出「一帶一路」。

中國外交部發言人汪文斌今日（1日）宣布，應外長王毅邀請，意大利副總理兼外長塔亞尼將於9月3日至5日對中國進行正式訪問。其間，兩國外長將共同出席中意政府委員會第十一次聯席會議。

汪文斌表示，中國和意大利是全面戰略夥伴，中意關係是中歐關係重要組成部分。近年來，兩國高層保持密切互動，務實合作和人文交流持續深化，雙邊關係呈現積極發展勢頭。中方願同意方一道，以此訪為契機，進一步落實兩國領導人達成的重要共識，鞏固政治互信，深化務實合作，加強多邊協調，推動中意、中歐關係健康穩定發展，共同應對全球性挑戰。

塔亞尼8月接受意大利媒體訪問時表示，此行訪華的任務之一，是要敦促北京政府向莫斯科發揮積極角色，促進和平進程。還有意大利媒體報道指，塔亞尼此行還有一項非常微妙的任務，就是為意大利不再續簽「一帶一路」的決定做好準備。

外交部：一些勢力持續惡意炒作 干擾中意共建「一帶一路」

意大利防長：加入一帶一路是即興且糟糕的決定

意大利據報最快下月退出一帶一路 改與中國簽貿易協議

責任編輯：尹航

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