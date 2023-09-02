服貿會開幕 習近平致辭：擴大電信、法律等服務領域對外開放

2023年服貿會今日（2日）開幕，國家主席習近平發表視頻致辭時表示，中國將打造更加開放包容的發展環境，擴大電信、旅遊、法律、職業考試等服務領域對外開放；放寬服務業市場準入。

習近平表示，世界經濟開放則興，封閉則衰。今年是中國改革開放45周年，中國將堅持推進高水平對外開放，以高質量發展全面推進中國式現代化，為各國開放合作提供新機遇。

他說，著力擴大國內需求，加快建設強大國內市場，主動擴大優質服務進口，鼓勵擴大知識密集型服務出口，以中國大市場機遇為世界提供新的發展動力，以高質量發展為全球提供更多更好的中國服務，增強世界人民的獲得感。

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他又指，將強化創新驅動的發展路徑。加快培育服務貿易數字化新動能，推動數據基礎制度先行先試改革，促進數字貿易改革創新發展。建設全國溫室氣體自願減排交易市場，支持服務業在綠色發展中發揮更大作用。推動服務貿易與現代服務業、高端製造業、現代農業融合發展，釋放更多創新活力。

習近平表示，我們將打造更加開放包容的發展環境。擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，積極開展服務貿易和投資負面清單談判，擴大電信、旅遊、法律、職業考試等服務領域對外開放，在國家服務業擴大開放綜合示範區以及有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港，率先對接國際高標準經貿規則。放寬服務業市場準入，有序推進跨境服務貿易開放進程，提升服務貿易標準化水平，穩步擴大制度型開放。

商務部日前發布的數據顯示，本屆服貿會將有59個國家和24個國際組織設展辦會，總數比上屆多12個，整體國際化率超過20%。參展企業規模擴大，共有2400餘家企業線下參展，其中世界500強和行業龍頭企業500多家。

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責任編輯：尹航

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