北京官宣認房不認貸後 開發商深夜取消優惠並調高價格

北京市昨晚（2日）官宣全面執行購買首套房貸款「認房不認貸」，市場反應強烈。多家開發商稱，將取消全部優惠，價格回調。分析指，核心城市房地產市場將迎來一波向上行情，「金九銀十」市場可期。

政策一出 開發商隨即調價

據內媒報道，北京市官宣的當晚，「越秀·天玥」發布消息稱，「馬上收回折扣」。該消息得到一名項目方人士的證實。

中海地產在北京房山區開發的樓盤「中海澤西PARK」也發海報稱，項目價格全面上調1%。亦有項目表示價格上調5%。

北京市是次調控政策遠超市場預期。此前，多位市場人士認為北京很有可能跟進「認房不認貸」，但全面執行可能性仍較小，可能僅在非核心區推進。

北京上海宣布 跟進首套房「認房不認貸」政策

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，此次上海、北京也陸續跟進，且政策表述與廣深一致，意味著此次房地產政策調整，應該是自上而下的舉動，與自身商品房運行態勢關係不大。另外，從本質上講，過去過熱時期過分嚴格的政策需要退出，這是政策糾偏和回歸正常。

分析指 核心城市樓市回暖將帶動全國樓市

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，從政策效果上看，購房家庭首付比例將由60%~80%降至35%～40%，按總價400萬元（人民幣，下同）計算，普通住房首付將減少100萬元，非普通住宅首付將減少160萬元。房貸利率將由5.25%降至4.75%，下降50個基點，以300萬元貸款為例，按25年等額本息計算，利息將減少26.21萬元。

陳文靜認為，政策暖風頻吹，核心城市房地產市場將迎來一波向上行情，「金九銀十」市場可期，核心城市房地產市場有望逐漸企穩，從而帶動全國房地產市場逐漸修復。

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不過，合碩機構首席分析師郭毅表示，從北京市場來看，雖然「認房不認貸」新政會帶來北京新房和二手房成交量的攀升，但政策主要是釋放前期期待政策出台而延遲購房家庭的需求，待這部分需求釋放之後，市場可能又會回歸穩中下行狀態。

責任編輯：尹航

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