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上海市長龔正晤IMF總裁：支持更多金融機構落戶上海

經濟脈搏 15:52 2023/09/02

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上海市市長龔正今日（2日）會見訪華的國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）。龔正表示，期待IMF助推上海金融市場開放，促進更多國際性經濟組織在滬設立辦事機構，支持更多金融機構落戶上海。格奧爾基耶娃稱，IMF將與上海深化合作，推動全球經濟繁榮發展。

龔正：正加快建設世界一流國際金融中心

據「上海發布」微信公眾號消息，龔正向格奧爾基耶娃提到，上海作為中國最大的經濟中心城市，正在著力深化「五個中心」建設，強化「四大功能」，推動高水平改革開放，加快城市數字化轉型和綠色低碳轉型，持續提升城市能級和核心競爭力。

龔正強調，金融是現代經濟的核心，是上海最重要的功能之一，「我們正加快建設世界一流國際金融中心」。

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龔正指出，IMF在全球經濟治理中發揮重要作用，期待IMF助推上海金融市場開放，助力上海金融基礎設施與世界各地互聯互通，促進更多國際性經濟組織在滬設立辦事機構，支持更多金融機構落戶上海。

報道引述格奧爾基耶娃表示，當前全球經濟增長疲軟，越是充滿不確定性，越是要求我們以更大決心推動經濟轉型，特別是綠色和數字化轉型，從而提高生產率，增強景氣度。她強調，IMF將發揮專業知識，與上海深化合作，推動全球經濟繁榮發展。

格奧爾基耶娃此前已與總理李強、副總理何立峰，以及人行行長潘功勝會面。

責任編輯：尹航

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